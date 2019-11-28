الأسد عن أردوغان: يتصرف بـ"طريقة لا أخلاقية"

القاهرة- (مصراوي):

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يتصرف "بطريقة لا أخلاقية"، عندما يُعيد السجناء إلى بلادهم رغم علمه أنهم إرهابيون.

وقال الأسد في جزء من مقابلة مع مجلة "باري مانش" الفرنسية، نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، الخميس، إن "أردوغان يحاول ابتزاز أوروبا. الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة".

وتابع: "هناك مؤسسات وهناك قانون. موضوع إرسال الإرهابيين أو أي شخص محكوم إلى دولة أخرى يخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، أما أن تخرج شخصا من السجن وأنت تعرف أنه إرهابي وترسله لدولة أخرى كي يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخلاقي".

كان أردوغان وجّه تحذيراً مبطناً للدول الأوروبية بأن بلاده قد تطلق سراح سجناء تنظيم داعش الإرهابي وتعيدهم إلى أوروبا، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية على أنقرة بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة قبرص.

وقال أردوغان للصحفيين في وقت سابق الشهر الجاري، قبل زيارته للولايات المتحدة، إن تركيا ستواصل إعادة مسلحي داعش الأجانب إلى بلادهم، حتى لو رفضت سلطات هذه الدول.

جاءت تصريحات أردوغان في الوقت الذي أطلقت فيه أنقرة حملة جديدة لإعادة المقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم إلى بلادهم، حيث أبلغت الدول الغربية أن تركيا ليست "فندقًا" لمقاتلي داعش وانتقدتهم بسبب إحجامهم عن استعادة المواطنين الذين انضموا إلى صفوف الجماعة المتطرفة في سعيها لإقامة "الخلافة" في العراق وسوريا.

وقبل اسابيع، رحّلت تركيا مواطني الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا، وأعلنت عن خطط لطرد 7 مواطنين ألمان آخرين ومواطنيْن إيرلنديين و11 مواطنًا فرنسيًا.

وقالت تركيا إن حوالي 1200 من مقاتلي داعش في السجون التركية، وتم اعتقال 287 من أعضاء داعش، من بينهم نساء وأطفال، خلال الهجوم التركي على سوريا، الذي بدأ الشهر الماضي.