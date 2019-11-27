أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ترامب يعتزم تصنيف عصابات المخدرات في المكسيك "إرهابية"

06:56 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
ترامب يعتزم تصنيف عصابات المخدرات في المكسيك "إرهابية"

2018_1_22_11_54_2_788

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيصنف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها "إرهابية"، زاعما أنها مسؤولة عن مقتل 100 ألف أمريكي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع بيل أورايلي، مذيع شبكة "فوكس نيوز" السابق: "سيتم تصنيفها .. انظروا، نحن نفقد 100 ألف شخص سنويا بسبب ما يحدث وما يأتي من المكسيك"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأوضح أنه عمل على تصنيف تلك العصابات خلال الـ 90 يوما الماضية، واصفا تلك العملية بأنها "ليست سهلة".

وتضم قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية الأخرى للولايات المتحدة كلا من تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام في نيجيريا.

وقال ترامب إن وقف تدفق المخدرات على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك ، إلى جانب المهاجرين ، من بين أهدافه الرئيسية.

دونالد ترامب المكسيك عصابات المخدرات إرهاب

الخبر التالى:

ناميبيا تنتخب رئيسا وبرلمانا جديدين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان