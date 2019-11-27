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وزير تركي سابق يعرب عن رغبته في إعادة سلطات البرلمان وتحجيم صلاحيات إردوغان

01:27 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
وزير تركي سابق يعرب عن رغبته في إعادة سلطات البرلمان وتحجيم صلاحيات إردوغان

علي باباجان

أنقرة - (د ب أ):

أعرب وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، عن رغبته في إعادة بعض السلطات إلى البرلمان والعدول عن التعديلات الدستورية التي مكنت الرئيس رجب طيب إردوغان من إحكام قضبته على البلاد.

وقال باباجان، الذي عمل نائبا لرئيس الوزراء في عهد إردوغان والذي بصدد إنشاء حزب سياسي جديد تحت قيادته، إنه "ليس من الصحيح استمرار النظام السياسي الحالي"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تصريحات له خلال مقابلة تليفزيونية مع محطة "هابرتورك" المحلية الثلاثاء.

وأضاف أنه يهدف إلى "إنشاء نظام برلماني مناسب" يعطي الأولوية لفصل السلطات ولعمليات التدقيق والتوازنات.

وأشار إلى أن تركيا تعاني من مشكلة فيما يتعلق بحرية التعبير وقضايا العدالة والاقتصاد.

يشار إلى أن باباجان كان في الحكومة في الفترة التي نما فيها الاقتصاد التركي ثلاثة أضعاف عقب الأزمة المالية لعام 2001.

علي باباجان صلاحيات إردوغان التعديلات الدستورية

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