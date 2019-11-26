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كندا تعرب عن قلقها إزاء قمع المظاهرات في إيران وتدعو إلى ضبط النفس

09:14 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
كندا تعرب عن قلقها إزاء قمع المظاهرات في إيران وتدعو إلى ضبط النفس

علم كندا

أوتاوا - (أ ش أ):

أعربت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في إيران، وإصابة واعتقال العديد من المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية، مطالبة السلطات الإيرانية بضبط النفس.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن كندا تشعر بقلق عميق إزاء القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية على المتظاهرين، مما أدى إلى اعتقالات جماعية ووفاة المتظاهرين، مؤكدة إدانتها للتهديدات التي وجهها المسؤولون الإيرانيون والاستخدام المتعمد للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الاستخدام المبلغ عنه للذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

وطالبت الحكومة الكندية، إيران، برفع جميع القيود المفروضة على الإنترنت وخدمات الهاتف النقال فورا، وضمان وصول جميع المعتقلين إلى إجراءات قانونية عادلة.

وأكدت كندا دعم الشعب الإيراني الذي يمارس حقوقه، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

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