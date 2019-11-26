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قتلى وجرحى في انفجار في سوق شعبي بالحسكة السورية

05:12 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
قتلى وجرحى في انفجار في سوق شعبي بالحسكة السورية

انفجار

دمشق – ( د ب أ ):

انفجرت سيارة مفخخة وسط سوق بريف محافظة الحسكة الغربي، الخاضع لسيطرة ما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، الثلاثاء.

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "انفجرت سيارة مفخخة في سوق بلدة تل حلف بعد ظهر اليوم ما أسفر عن قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم 4 أطفال وإصابة إكثر من 25 شخصاً بينهم حالة حرجة،وتم نقلهم إلى المشافي التركية".

وأتهم القائد العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء عملية التفجير.

وسيطر الجيش الوطني على بلد تل حلف منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد 5 أيام من انطلاق العملية العسكرية التي اسمتها تركيا نبع السلام.

وهذه أول سيارة مفخخة تنفجر في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الغربي بينما انفجرت أكثر من 8 سيارات في منطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي الخاضعتان لسيطرة الجيش الوطني والجيش التركي.

انفجار سوق الحسكة سوريا

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