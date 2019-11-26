زلزال بقوة 5.4 درجات بمقياس ريختر يهز البوسنة
12:23 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
بلجراد- (د ب أ):
وقع زلزال قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر في البوسنة اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من سلسلة من الهزات الأرضية في ألبانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة مئات آخرين.
وكان مركز الزلزال على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب العاصمة البوسنية سراييفو، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل في منطقة أوروبا والبحر المتوسط.
ولم ترد تقارير على الفور عن إصابات أو أضرار.
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