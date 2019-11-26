أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ولي العهد السعودي يزور الإمارات غدًا

11:00 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
ولي العهد السعودي يزور الإمارات غدًا

محمد بن سلمان

القاهرة- (مصراوي):

يقوم ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان غداً الأربعاء، بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

كانت زيارة بن سلمان الأخيرة للإمارات العام الماضي، والتي كانت ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية. والتقى خلالها الأمير السعودي بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وأكد بن سلمان، خلال الزيارة الماضية، على العلاقة القوية والمتميزة التي تربط بين السعودية والإمارات، ورغبة البلدين مشتركة لتعميق التعاون.

محمد بن سلمان الإمارات ولي العهد السعودي محمد بن زايد

الخبر التالى:

مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بجوار السيسي.. مجدي يعقوب يشارك في افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد