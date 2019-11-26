ولي العهد السعودي يزور الإمارات غدًا

القاهرة- (مصراوي):

يقوم ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان غداً الأربعاء، بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

كانت زيارة بن سلمان الأخيرة للإمارات العام الماضي، والتي كانت ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية. والتقى خلالها الأمير السعودي بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وأكد بن سلمان، خلال الزيارة الماضية، على العلاقة القوية والمتميزة التي تربط بين السعودية والإمارات، ورغبة البلدين مشتركة لتعميق التعاون.