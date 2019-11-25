أردوغان يغادر إلى قطر

أنقرة- (د ب أ):

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن الرئيس غادر البلاد من مطار "أسن بوغا" الدولي بالعاصمة أنقرة.

ويرافق أردوغان في الزيارة، وزراء الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

يذكر أن اللجنة الاستراتيجية المشتركة، كانت قد تأسست في عام 2014، تنفيذا لاتفاقية أمنية مشتركة، وضمن بروتوكول تعاون أمني موقع عام 2011، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

وشهد العام الحالي نموا في المجال الاقتصادي بين البلدين، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر منذ بداية العام وحتى سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة 8.7 % بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.