بريطانيا تبدأ عملية إعادة "أطفال داعش" من سوريا

لندن - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده تعمل على إعادة الأطفال الذين قتل ذويهم في سوريا، معتبرا أن إعادة هؤلاء الأشخاص هو الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الخميس/ - أن هؤلاء الأطفال الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا لأهوال الحرب، مشيرا إلى أنه ينبغي الآن السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية.