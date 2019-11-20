رئيسة بوليفيا المؤقتة تتعهد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت

بوجوتا - (د ب أ)

قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جينين انيز إن الحكومة المؤقتة في البلاد سوف تتقدم اليوم الأربعاء بمسودة تشريع إلى البرلمان في مسعى للدعوة لإنتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

ويجب أن تتم الدعوة للانتخابات خلال 90 يومًا من استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس الذي استقال قبل 10 أيام.

قالت أنيز إنه سوف يتم تنظيم الانتخابات بدعم من المنظمات الدولية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية إيه بي أي.

وقال موراليس اليوم الأربعاء إنه فاز في الانتخابات في الجولة الأولى ودعا إلى تشكيل "لجنة تقصي حقائق" للتحقيق في دور منظمة الدول الأمريكية فيما يعتبره انقلابًا.