خارجية ألمانيا: مبادرة تعزيز التعاون بالناتو مقترح ألماني خالص

بروكسل - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أن بلاده لم تنسق مبادراتها بشأن تعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل مسبق مع فرنسا.

وقال ماس اليوم الأربعاء في مستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "يتعلق الأمر بمقترح ألماني"، ولكنه أشار إلى أنه تشاور بالطبع مع كثير من الحلفاء والشركاء بشكل مسبق.

وأضاف أنه ربما تود فرنسا قول شيء بنفسها خلال اجتماع الوزراء عن كيفية تصورها لمستقبل الحلف.

وينص اقتراح ماس على تشكيل لجنة خبراء من شأنها العمل على مقترحات الإصلاح في الحلف، وذلك ردا على الانتقاد اللاذع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلف.

وقال وزير خارجية ألمانيا آنذاك إن حلف الأطلسي يجب أن يواصل التطور على المستويين المنهجي والسياسي.

وكان ماكرون صرح مؤخرا أن حلف الأطلسي "ميت دماغيا"، وقال الرئيس الفرنسي إنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الحلف والولايات المتحدة بشأن اتخاذ قرارات استراتيجية، ودعا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في وقت سابق رفضها لتصريحات ماكرون.