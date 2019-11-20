ميركل تُعزي أسرة نجل رئيس أسبق بعد طعنه حتى الموت: "ضربة موجعة"

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعازيها لأسرة الطبيب فريتس فون فايتسكر، نجل الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسكر، بعد طعنه بسكين حتى الموت.

وصفت المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، الأربعاء، الحادث بـطالضربة الموجعة".

وقالت من العاصمة الألمانية برلين: "نتقدم بالتعازي باسم المستشارة الألمانية وبالتأكيد باسم أعضاء الحكومة الاتحادية بالكامل، لأرملة فايتسكر وجميع أفراد الأسرة".

كان نجل الرئيس الألماني الأسق تعرّض للطعن، مساء أمس الثلاثاء، خلال إلقائه محاضرة بأحد مستشفيات برلين.

وأعلنت الشرطة الألمانية في برلين في وقت سابق اليوم أن المشتبه به هو رجل ألماني (57 عاما)، ولم يكن معروفا لدى الشرطة من قبل. ومن المقرر عرضه على قاضي التحقيقات في وقت لاحق اليوم وليس معروفا حتى الآن الدافع وراء الجريمة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن كبير الأطباء فريتس فون فايتسكر(59 عاما) كان يلقي محاضرة طبية في مستشفى "شلوسبارك" في برلين، عندما اندفع نحوه رجل من بين الحضور قبيل الساعة 7:00 مساء (التوقيت المحلي)، وسدد له طعنات بسكين، مضيفة أن الطبيب فارق الحياة قبل قدوم أي إغاثة طبية.

وتم القبض على المشتبه به في مسرح الجريمة. وتحقق السلطات في كافة الاتجاهات.

وبحسب بيانات المتحدثة، تقوم السلطات بسؤال أسرة فون فايتسكر عما إذا كانت تلقت تهديدات من قبل أم لا.

وترك فريتس فون فايتسكر خلفه سيرة مهنية طويلة كطبيب، حيث عمل في فرايبورج وبوسطن وزيورخ، وأصبح رئيسا للأطباء في قسم الطب الباطني بمستشفى "شلوسبارك" ببرلين منذ عام 2005.

وتولى والد الضحية، ريتشارد فون فايتسكر (1920 - 2015)، رئاسة ألمانيا خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1994، وكان يشغل من قبل منصب عمدة برلين.