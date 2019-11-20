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وسط توترات جديدة مع أمريكا.. مسؤول كوري شمالي في موسكو

03:08 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
وسط توترات جديدة مع أمريكا.. مسؤول كوري شمالي في موسكو

كيم جونج أون ودونالد ترامب

موسكو- (د ب أ):

يلتقى أحد كبار صانعي السياسات في كوريا الشمالية بمسؤول روسي، اليوم الأربعاء، في موسكو، في ظل تجدد التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسيما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

كانت كوريا الشمالية أصرت أمس الثلاثاء على عدم إجراء مباحثات بشأن نزع سلاحها النووي مع أمريكا وكوريا الجنوبية، ما لم توقف الدولتان مناوراتهما العسكرية الكبيرة.

ووصفت كوريا الشمالية المناورات بأنها "استعراض للعداء"، وأصرت على أن تأجيل المناورات لن يكون كافيا، وأنه على سول وواشنطن وقف المناورات بصورة كاملة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي سوف يلتقى بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

كوريا الشمالية واشنطن موسكو

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