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    إطلاق مصرف سوري إيراني مشترك خلال 4 أشهر

    11:25 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    إطلاق مصرف سوري إيراني مشترك خلال 4 أشهر

    علم سوريا وايران

    دمشق- (د ب أ):

    صرح مصدر إيراني بأنه سيتم خلال أربعة أشهر إطلاق مصرف إيراني سوري مشترك.

    ونقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الأربعاء عن رضوان كنعان، الذي يترأس وفدا من شركات إيرانية يقوم بزيارة لسوريا، القول إن إطلاق البنك يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري.

    ونوه بأن الوفد عقد العديد من اللقاءات التجارية مع رجال أعمال سوريين، ومستعد للتعاون وإقامة مشاريع وشركات مشتركة بين البلدين.

    وأشار إلى أن المصرف المشترك الحكومي يحتاج فقط لإجراءات بسيطة ومفاوضات نهائية ليعلن عن انطلاقه فعليا.

    من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، أمس خلال لقاء مع الوفد الإيراني، على ضرورة إقامة معارض للمنتجات السورية في المدن الإيرانية، وتطوير التبادل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، وزيادة عدد المشاريع الصناعية المشتركة، ودعم صناعة السيارات.

    مصرف سوري إيراني مشترك دمشق إيران سوريا التبادل التجاري

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