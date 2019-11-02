إيران تراسل دول الخليج رسميًا بشأن مبادرة "هرمز للسلام"

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الرئيس، حسن روحاني، بعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن ما تسمى بـ"مبادرة هرمز للسلام"، الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

وتحدث روحاني، لأول مرة عن "مبادرة هرمز للسلام"، 22 سبتمبر الماضي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، أي بعد 8 أيام فقط من الهجوم على منشآت النفط السعودية، والتي أدت إلى توقف ضخ 5 ملايين و700 ألف برميل من النفط بشكل مؤقت.

وقال روحاني: "في هذه الخطة، نبحث عن تعاون جماعي داخل منطقة الخليج من أجل الأمن الإقليمي، ونريد من جميع دول المنطقة المشاركة والتعاون في هذا الاتجاه، وسنقدم مختلف أبعادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال إن الخطة "ليست للأمن فحسب، بل للقضايا الأخرى، وتسمى مبادرة هرمز للسلام".

فيما لم تعلق السعودية أو الإمارات رسميًا على تلك المبادرة التي أطلقتها إيران.