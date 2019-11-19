البنتاجون يحذر من سعي إيران لتحديث قواتها حال رفع الحظر على استيراد الأسلحة

واشنطن - (د ب أ)

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في تقرير جديد لها من أن إيران سوف تسعى لتحديث قواتها من خلال شراء أنظمة تسليح متطورة بمجرد أن يتم العام المقبل رفع حظر على الاسلحة فرضته الأمم المتحدة .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية بأن إيران تريد شراء أسلحة " لم يكن بمقدورها الحصول عليها لعقود "عندما تنتهي مدة الحظر في أكتوبر 2020 في إطار تسوية بموجب الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وسوف يسمح لإيران بشراء الأسلحة التي ليس بمقدورها تصنيعها محليا، مثل الطائرات المقاتلة المتطورة ودبابات متقدمة.

ومنذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية ، تضغط إدارته على المجتمع الدولي من أجل عدم تمكين إيران من شراء أسلحة متطورة، قائلة أنها (الأسلحة) سوف تزيد عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة.

وسوف يكون بمقدور دول مثل روسيا والصين بيع أسلحة متطورة لإيران، وسوف يكون النظام الإيراني حرا في بيع الأسلحة لأي طرف آخر،مما سوف يؤجج سباق التسلح في الشرق الأوسط.