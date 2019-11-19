البرلمان العراقي يصوت على مقترح بإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، أن مجلس النواب العراقي، صوت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

وكان قد انهى البرلمان العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وباشر بعد ذلك القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وعقد مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بحضور 220 نائبًا، برئاسة حسن كريم الكعبي.

ويعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها قانون النزاهة والتقاعد وامتيازات كبار المسؤولين.

وشهدت ساحات التظاهر في بغداد والبصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وواسط والحلة حالة من الهدوء والاستقرار في ساعات الصباح الأولى، حيث لم تُسجل أعمال عنف ضد المتظاهرين.