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إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من سوريا

06:23 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من سوريا

قصف جوي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا في اتجاه هضبة الجولان المحتلة، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت في اتجاه منطقة هضبة الجولان المحتلة.

من جانب آخر، أفاد التلفزيون الرسمي السوري أن انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق، فيما لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الانفجارات ومصدرها.

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