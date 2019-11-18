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    تركيا تعرب عن أملها في عودة الهدوء إلى إيران قريبا

    03:19 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    تركيا تعرب عن أملها في عودة الهدوء إلى إيران قريبا

    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    أنقرة - (د ب أ):

    أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين عن أمله في أن تنتهي التوترات في إيران قريبا.

    ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن "تركيا ستواصل نهج سياسة حسن الجوار مع إيران، بشكل يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين".

    وأكد أن بلاده "عززت التعاون القائم مع إيران في العديد من المجالات والقطاعات، على رأسها التجارة والسياحة والمواصلات والطاقة".

    وقال إن تركيا تتبع سياسة خارجية مبنية على مبدأ "الإنسانية والمبادرة"، كما أنها تتخذ من "مبدأ حماية المصالح التركية ونشر السلام والاستقرار في المنطقة، أساسا لسياساتها الخارجية".

    مولود تشاووش أوغلو تركيا إيران وزير الخارجية التركي

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