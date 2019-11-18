نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تتوجه إلى روسيا

بيونج يانج - أ ش أ

غادرت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون -هي، التي تعتبر على رأس الخبراء الاستراتيجيين للزعيم كيم جونج أون في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، متوجهة إلى روسيا اليوم الاثنين.

وقالت السفارة الروسية في بيونج يانج في بيان (نشرته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية):"في 18 نوفمبر، استقبل السفير ماتسيجورا في مطار سنان الدولي عضو لجنة شؤون الدولة في كوريا الديمقراطية، النائبة الأولى لوزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون-هي - التي غادرت في زيارة لروسيا".

في السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء /كيودو نيوز/ اليابانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الغرض من زيارة تشوي ما زال مجهولاً، لكن من المتوقع أن تعقد اجتماعات مع المسئولين الروس حول كيفية تسريع وتيرة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مفاوضات نووية على مستوى العمل في السويد لأول مرة منذ انهيار قمة فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم كيم في هانوي، غير أن الجانبين لم يحققا أي تقدم مذكور.

وأعطت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مهلة حتى نهاية العام لطرح اقتراح جديد يمكن أن يكسر الجمود في محادثاتهما النووية، وهددت بأن تتخلى عن المفاوضات وتختار "طريق جديد" إذا اختلف الامر عن ذلك.

وفي محاولة لتجنب استفزاز بيونج يانج، أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم أمس عن تأجيل التدريبات الجوية الشتوية المشتركة التي كان مخطط اجراؤها مسبقا خلال هذا الشهر . وحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير كوريا الشمالية على الرد على النوايا الحسنة من خلال العودة إلى المحادثات النووية.