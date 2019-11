بعد تعليق الخدمة.. دبلوماسي أمريكي: نستطيع إعادة الإنترنت للإيرانيين

كتبت- رنا أسامة:

قال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل إن الولايات المتحدة لديها قدرة على إعادة الإنترنت إلى الشعب الإيراني، وذلك بعد قرار تعليق الخدمة لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد، على خلفية التظاهرات المُنددة بخطة رفع أسعار البنزين.

وغرّد جرينيل على حسابه الرسمي الموثّق عبر توتر، الأحد: "نملك قدرة تقنية على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران وضمان عدم تأثره بأي قيود حكومية".

وتابع: "يتعين على أوروبا وأمريكا تحقيق ذلك معًا".

We have the technical ability to turn the internet on for the people of Iran. And ensure it is free of government blockers. Europe and America should do it together. @realDonaldTrump @RegSprecher @SecPompeo @HeikoMaas https://t.co/RsJgLFs3rN