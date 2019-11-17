إيران: القبض على ألف مُحتج خلال اليومين الماضيين
02:58 م الأحد 17 نوفمبر 2019
طهران- (د ب أ):
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.
وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر ونهبها.
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