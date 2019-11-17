إيران: القبض على ألف مُحتج خلال اليومين الماضيين

طهران- (د ب أ):

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر ونهبها.