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    إيران: القبض على ألف مُحتج خلال اليومين الماضيين

    02:58 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    إيران: القبض على ألف مُحتج خلال اليومين الماضيين

    احتجاجات إيران

    طهران- (د ب أ):

    أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

    وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر ونهبها.

    احتجاجات إيران طهران إيران

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