معارض إيراني لـ مصراوي: التظاهرات قد تتحول لحرب أهلية والنظام في ورطة

القاهرة – مصراوي:

قال رضا بارشزادة، المعارض والمحلل السياسي الإيراني، إن معظم الشعب الإيراني غير راضين عن نظام الحكم في بلادهم، في إشارة إلى التظاهرات التي خرجت منذ الأمس، احتجاجًا على رفع الحكومة أسعار البنزين.

وخرجت تظاهرات عنيفة الجمعة، تصدت لها قوات الأمن الإيراني بعنف، مطلقة الرصاص الحي على المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأضاف بارشزادة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن النظام الإيراني الحالي، جعل حياة الشعب هناك تتحول إلى جحيم، على مدار الأربعين عامًا الماضية، فضلًا عن إنفاق الأموال على التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج ما أدى إلى خلق حروب إقليمية.

الارتفاع الأخير في أسعار البنزين، ربما يكون القشة الأخيرة في ظهر النظام الإيراني الحالي، وذلك وفقًا لبارشزادة، الذي أكد أن المحتجين، انتشروا في الشوارع للمناداة بإسقاط الحكومة.

وأوضح أنه في حال تمكن الشعب العراقي واللبناني والأفغاني من توحيد كلمتهم ضد التدخل الإيراني في تلك المناطق، فحينها قد يكون النظام في مشكلة وورطة حقيقية.

وأشعل محتجون النيران في محطات بنزين بعدد من المدن، وقطعوا الطرقات باستخدام السيارات والحواجز، في وقت أصرت فيه الحكومة على تطبيق خطة رفع أسعار الوقود.

وانقطعت خدمات الإنترنت عن بعض خطوط الهواتف في العاصمة طهران.

وحذر المعارض الإيراني الذي يعيش في الولايات المتحدة، من أن تتحول الاحتجاجات إلى حرب أهلية، إذا ما ظل النظام مستمرًا في القمع واستخدام العنف.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وأعلنت الشركة الوطنية النفطية في إيران مساء الخميس، رفع أسعار الوقود بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وبذلك يرتقع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات الملاكي 60 لترا وللسيارات الملاكي ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.

من جانبها أصرت الحكومة الإيرانية على أن رفع أسعار الوقود سيكون في صالح الأسر محدودة الدخل.