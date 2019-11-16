إيران: إعلان هوية أول قتيل في احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وسائل إعلامية محلية إيرانية، السبت، سقوط أول قتيل في المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وذكرت وكالة فرانس برس أن شخص لقي مصرعه، فيما أصيب عدد آخر بجروح في مدينة سيرجان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، تصريحات عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي، حيث قال "للأسف قتل شخص"، مضيفًا أن سبب الوفاة لم يتضح بعد.

ونشرت وسائل إعلام محلية أخرى اسم الشاب وهو ميثم عبد الوهاب منيعات، فيما نقلت قناة الحدث السعودية أن عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 4 أشخاص.

وتواصلت المظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وهاجم المحتجون الغاضبون محطات وقود وقطعوا الطرق في عدد من المناطق.

وأغلق محتجون طريق رئيسي يؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوبي إيران، وهو طريق كمربندي.

فيما أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية في العاصمة طهران أيضًا عن طريق إيقاف سياراتهم في إشارة إلى رفض القرار الحكومي.

وأعلنت الشركة الوطنية النفطية في إيران مساء الخميس، رفع أسعار الوقود بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وبذلك يرتقع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات الملاكي 60 لترا وللسيارات الملاكي ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.

من جانبها أصرت الحكومة الإيراني على أن رفع أسعار الوقود سيكون في صالح الأسر محدودة الدخل.