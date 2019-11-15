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    وكالة الطاقة الذرية تبحث الخميس المقبل ملفات إيران وكوريا الشمالية وسوريا

    10:46 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    وكالة الطاقة الذرية تبحث الخميس المقبل ملفات إيران وكوريا الشمالية وسوريا

    وكالة الطاقة الذرية

    فيينا - (أ ش أ):

    يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس المقبل.

    وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الجمعة - إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس تقرير لجنة المساعدة الفنية والتعاون والتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الجمهورية العربية السورية.

    وذكر البيان، أنه سيفتتح الاجتماع المدير العام بالوكالة كورنيل فيروتا ببيان تمهيدي، كما أنه من المتوقع أن يعقد المدير العام بالوكالة مؤتمرا صحفيا مساء نفس اليوم .

    هذا المحتوى من

    Asha
    وكالة الطاقة الذرية كوريا الشمالية إيران سوريا فيينا
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