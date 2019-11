تظاهرات في إيران ضد رفع أسعار البنزين وأنباء عن مقتل شخص (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أفادت فضائية "العربية"، بخروج تظاهرات في عدة مدن إيران، أبرزها مشهد وأصفهان، وشيراز، والأحواز، للاحتجاج على رفع أسعار البنزين.

وقالت العربية إن المتظاهرين أضرموا النيران في محطة للوقود بمدينة سيرجان وسط إيران. فيما أكدت مقتل شخص خلال الاحتجاجات ضد رفع سعر الوقود.

فيما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، للتظاهرات في الأحواز، حيث هتف الناس ضد الحكومة الإيرانية.

بينما ظهر في فيديو، خروج قوات الأمن الإيراني بدراجات نارية في الشوارع لتفريق المحتجين بالقوة.

وخلال العام الجاري، خرجت العديد من التظاهرات ضد الحكومة الإيرانية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، المتأثرة بالعقوبات الأمريكية.

The Iranian regime oppressive forces riding motorcycles begin to beat Ahwazi protesters now. pic.twitter.com/m5xyLvO3D0 — Rahim HAMID (@samireza42) November 15, 2019

#Ahwazi people in Mohammara city protesting against the tripling the price of fuel by the #Iranian regime pic.twitter.com/TQ0Ln3lqxe — PADMAZ.org (@PADMAZorg) November 15, 2019