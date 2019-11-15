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    تظاهرات في إيران ضد رفع أسعار البنزين وأنباء عن مقتل شخص (فيديو)

    09:41 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    تظاهرات في إيران ضد رفع أسعار البنزين وأنباء عن مقتل شخص (فيديو)

    تظاهرات في إيران ضد رفع أسعار البنزين

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت فضائية "العربية"، بخروج تظاهرات في عدة مدن إيران، أبرزها مشهد وأصفهان، وشيراز، والأحواز، للاحتجاج على رفع أسعار البنزين.
    وقالت العربية إن المتظاهرين أضرموا النيران في محطة للوقود بمدينة سيرجان وسط إيران. فيما أكدت مقتل شخص خلال الاحتجاجات ضد رفع سعر الوقود.
    فيما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، للتظاهرات في الأحواز، حيث هتف الناس ضد الحكومة الإيرانية.
    بينما ظهر في فيديو، خروج قوات الأمن الإيراني بدراجات نارية في الشوارع لتفريق المحتجين بالقوة.
    وخلال العام الجاري، خرجت العديد من التظاهرات ضد الحكومة الإيرانية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، المتأثرة بالعقوبات الأمريكية.

    تظاهرات إيران احتجاجات إيران أسعار الوقود

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