الكرملين: بوتين أعرب عن قلقه إزاء مشكلة الحد من التسلح خلال قمة "بريكس"

موسكو - (أ ش أ):

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي أعرب عن قلقه خلال قمة مجموعة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) "بريكس" إزاء مشكلة الحد من التسلح، وأشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة لها تأثير سلبي.

وقال بيسكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تحدث بوتين عن مشكلة الحد من التسلح. لقد ذكر أن تصرفات الولايات المتحدة لها تأثير سلبي؛ فعمليا.. فشلت معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وهناك مصير مجهول لمعاهدة ستارت-3، هل ستمدد أم لا، لأن الولايات المتحدة لا تعطي إشارات عن موقفها. لقد تحدث بوتين عن ذلك وأعرب عن قلقه بهذا الصدد. وبشكل كبير يشاركه أعضاء بريكس وجهة النظر نفسها".

وفي وقت سابق من العام الجاري، انسحبت كل من روسيا والولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى لعام 1987، وقالت الولايات المتحدة إنها انسحبت بسبب الانتهاكات الروسية، وهو ما نفاه الكرملين.