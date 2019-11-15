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    الأسد: سنتقدم بشكوى ضد واشنطن "لكنها ستبقى في الأدراج"

    12:53 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    الأسد: سنتقدم بشكوى ضد واشنطن "لكنها ستبقى في الأدراج"

    بشار الأسد

    القاهرة – (مصراوي):

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إنه سيتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية سرقة النفط السوري، قائلاً إن الأمم المتحدة ستبقيها في الادراج.

    وأضاف الرئيس السوري في حوار مع قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودنيا، أنه "لا توجد أمم متحدة لأنه لا يوجد قانون دولي، فكل الشكاوى التي تُرفع للأمم المتحدة تبقى بالأدراج، لأن هناك شبه دولة تحكمها العصابات وتنطلق من مبدأ القوة".

    واستطرد: "هم مجموعة لصوص والصراع بينهم هو صراع على الأرباح والمكاسب والخسائر، هو ليس صراع عقائد أو أحزاب كما يظهر، أنا أقصد الصراعات التي تحصل بين ترامب وبين الآخرين في أميركا، هي صراعات من أجل الغنائم والمكاسب".

    وقال الرئيس السوري: "نحن نعيش اليوم في عالم يشبه الغابة، هو أقرب إلى العالم ما قبل الحرب العالمية الثانية وليس بعدها. لذلك سنرسل شكوى ولكنها ستبقى في الأدراج".

    بشار الأسد واشنطن الولايات المتحدة الأمم المتحدة روسيا

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