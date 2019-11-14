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    المفوضية الأوروبية تمهل بريطانيا أسبوعًا لترشيح مفوض لها

    07:51 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    المفوضية الأوروبية تمهل بريطانيا أسبوعًا لترشيح مفوض لها

    المفوضية الأوروبية

    بروكسل - (د ب ا)

    أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن إتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا لفشلها فى التقدم بمرشح لشغل منصب مفوض بالمفوضية الأوروبية.

    وقالت المفوضية الأوروبية اليوم إن لندن خالفت التزاماتها الواردة فى معاهدات الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنها أمامها مهلة حتى يوم الجمعة القادم الموافق 22 نوفمبر للرد على ذلك.

    وقالت المفوضية في بيان إن تحديد موعد قريب جدا يعد أمرا ضروريا لتمكين رئيسة المفوضية المنتخبة أورزولا فون دير لاين من تولى منصبها في أقرب وقت ممكن.

    المفوضية الأوروبية بريطانيا الاتحاد الأوروبى

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