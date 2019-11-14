إصابة 8 أشخاص بعد خروج قطار عن القضبان في بنجلاديش

خروج قطار عن القضبان في بنجلاديش - ارشيفية

دكا - (د ب أ)

أصيب ثمانية أشخاص جراء اشتعال النيران في ثلاث عربات بقطار ركاب في شمال بنجلاديش اليوم الخميس، بعد يومين من حادث قطار مميت في شرق الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

وقال المتحدث باسم السكك الحديد شريف العلم إن النار اشتعلت في القطار بعدما انحرفت ثمان عربات من قطار بانجبور فائق السرعة عن القضبان بالقرب من محطة أولابارا نحو 130 كيلومترا شمال داكا.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق. وقال إن ثمانية ركاب نقلوا إلى المستشفيات المحلية، مضيفا أن تسربا للوقد قد يكون السبب وراء الحريق.

وقال شريف العلم إنه جرى فتح تحقيق في ملابسات الحادث وطلب من اللجنة تقديم تقرير خلال ثلاثة أيام لتحديد سبب الحادث.

ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم يوم الثلاثاء وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء تصادم قطاري ركاب في مقاطعة براهمنباريا بشرق البلاد.

وقال ميزان النور وهو مسؤول بالسكة الحديد إنه جرى تعليق حركة القطارات بين دكا والأجزاء الشمالية من البلاد بعد الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات شائعة في بنجلاديش في الأساس جراء لغياب الصيانة الجيدة للقبضان.