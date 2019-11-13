لجنة المخابرات بالنواب الأمريكي: أجزاء مفقودة في تحقيق عزل ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي ، آدم شيف، "إنه لا تزال هناك أجزاء مفقودة" في تحقيق المجلس الخاص بعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه، وأن البيت الأبيض يطالب بعض المسئولين بتجاهل استدعاءات الكونجرس.

وأضاف شيف - خلال كلمة افتتاحية لأعمال جلسات الاستماع اليوم الأربعاء، بمقر الكونجرس الأمريكي بثتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "على الرغم من علمنا الكثير بشأن تلك الأحداث خلال الأسابيع العديدة الماضية، إلا أنه لا تزال هناك أجزاء مفقودة"، كاشفًا "أن الرئيس قد أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الوكالات بتجاهل استدعاءات الكونجرس المتعلقة بالوثائق".

وانتقد شيف بشدة سلوك المحامي الشخصي للرئيس ترامب، رودي جولياني، مشيرًا إلى أنه "في بداية شهر يناير الماضي، ضغط جولياني على السلطات الأوكرانية لفتح تحقيق في أمر أكبر شركة محلية منتجة للغاز الطبيعي في البلاد، وفي أمر نائب الرئيس السابق جو بايدن منذ أن أعتبر بايدن منافسًا قويًا محتملًا لترامب". ونوه شيف إلى أن جولياني "قاد حملة تشويه ضد سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش.