ترامب: "مشغول جدًا" ولم اتابع جلسة النواب الأمريكي

القاهرة - (مصراوي)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه بأنه لم يشاهد الجلسة العلنية الأولى في التحقيق في قضية مجلس النواب، وقال للصحفيين إنه "مشغول للغاية" لمشاهدته، قائلاً: "لا لم أفعل ولم أشاهدها، انا مشغول جدًا".

ووصف الرئيس الأمريكي إجراءات عزبه بـ"مطاردة ساحرة، وخدعة".

وتابع في تصريحات للصحفيين، خلال لقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه متأكد من حصوله على تقرير في نهاية الجلسة يمكنه الإطلاع عليه.

على الرغم من عدم مراقبة الجلسة، وصف ترامب محامي لجنة الاستخبارات في مجلس النواب باستجواب الشهود على أنهم "محامو تلفزيون"، قائلاً: "أرى أنهم يستخدمون محامين يمثلون محامي التلفزيون، وأخذوا بعض اللاعبين من التلفزيون، ولست مندهشًا لرؤيته لأن شيف لا يمكنه التراجع عن أسئلته".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.