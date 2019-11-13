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الشرطة الإيطالية تعتقل شخصين ضمن تحقيق في مخطط لتفجير مسجد

06:56 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الشرطة الإيطالية تعتقل شخصين ضمن تحقيق في مخطط لتفجير مسجد

الشرطة الإيطالية

روما - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الإيطالية شخصين وتحقق مع عشرة آخرين في منطقة سيينا وحولها، في إطار تحقيق مع متطرفين يمينيين خططوا لتفجير مسجد قرب سيينا، حسبما وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة أنه يجري التحقيق مع 12 شخصا بتهمة حيازة أسلحة نارية لأغراض تخريبية.

وقالت السلطات إن أقسام العمليات الخاصة بشرطة فلورنسا وسيينا نفذت العديد من عمليات التفتيش، واكتشفت "مكان إخفاء الأسلحة والمتفجرات، مخبأة في منازل ومستودعات والمكاتب في إقليم سيينا".

وأظهرت صور للشرطة المضبوطات ونشرتها وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت أنسا عن الشرطة قولها إن المجموعة التي تم التحقيق معها كانت تخطط لتفجير مسجد في "كولي فال إلسا" /نحو 25 كم شمال غربي سيينا/ بواسطة أنبوب غاز.

وقالت الرابطة الإسلامية الإيطالية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "التطرف والإرهاب اليميني يشكلان خطرا حقيقيا ونتوقع من الجميع إدانتهما".

الشرطة الإيطالية اعتقال الإرهاب تفجير مسجد

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