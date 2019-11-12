عبدالمهدي: حاولنا احتواء الاحتجاجات ولا يمكن تحمل فساد عقود كاملة

القاهرة - (مصراوي)

ألقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، أكد خلالها أنهم حاولوا احتواء الاحتجاجات التي تضرب العراق منذ ما يقرب من شهر، وأنهم عاكفون على البحث عن حلول للأزمة الراهنة.

وتابع عبدالمهدي، في كلمته التي بثتها قناة "سكاي نيوز" عربية، أن الأزمة التي ضربت العراق خلال الفترة الماضية ساعدت على دخول عناصر حاولوا الاصطدام بالقوى الأمنية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، تحمل الحكومة المسؤولية مع الشعب للأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق، مؤكدًا أن هناك مغالاة في تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد، مضيفًا أن النشاط الاقتصادي للبلاد زاد خلال عهد الحكومة الحالية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على حق المتظاهرين في الإعلان عن رأيهم قائلاً: "التظاهر حق ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة".