المرصد السوري: عناصر سابقون من داعش يشاركون في العدوان التركي

القاهرة – (مصراوي):

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان المُعارض، مشاركة عناصر سابقين من تنظيم داعش في العدوان التركي على روجآفا، ضمن صفوف الفصائل السورية المسلحة المدعومة من الجيش التركي.

وأكد المرصد السوري حصوله على معلومات تفيد بقيام مقاتلين من داعش بتغيير أسمائهم والانضمام إلى صفوف الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا، مثل أبو أسامة الشامي.

وأشار المرصد إلى أن أبو أسامة الشامي، من مواليد ريف دمشق، كان قد انضم إلى جبهة النصرة عام 2012، قبل أن يبايع تنظيم داعش عام 2014.

وأكد المرصد الحقوقي أن أبو أسامة الشامي، موجود حالياً في تل أبيض، حيث يعمل ضمن القوات الخاصة مع فرقة الحمزات المدعومة من الجيش التركي.

وبحسب المرصد، قاتل (أبو أسامة الشامي) في صفوف داعش في ريف دمشق وريف السويداء، قبل أن يخرج إلى إدلب عام 2017، ويخضع لدورة عسكرية في تركيا.