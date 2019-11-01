كندا تنفي استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

أوتاوا - (أ ش أ)

نفت الحكومة الكندية، استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة التشيلية سانتياجو بين 2 و13 ديسمبر القادم.

وكانت حكومة تشيلي قد أعلنت الأربعاء الماضي تخليها عن تنظيم القمة بسبب التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد حاليا.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" في بيان صادر اليوم الجمعة، عن وزيرة البيئة الكندية، كاثرين ماكينا، قولها إن "هذه المؤتمرات ضرورية لمعركتنا العالمية ضد تغير المناخ".

ومع ذلك، أضافت الإذاعة أن كندا لا تعتزم تنظيم القمة الشهر المقبل، كما أوضحت كارولين تيريو مساعدة مدير الاتصالات في الوزارة.

وقالت "أولويتنا هي تنفيذ المهمة التي انتخبنا من أجلها الكنديون. نحن واثقون من أن المنظمين المسؤولين سيجدون حلا".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أمس أنها على استعداد لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مدريد بدلا من تشيلي.