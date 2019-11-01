اليمن: توقيع اتفاق الرياض الثلاثاء بحضور هادي والملك سلمان

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن التوقيع الرسمي على "اتفاق الرياض" مقرر له يوم الثلاثاء المقبل، برعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية.

وقال وزير الإعلام في تغريدة على تويتر: ‏"هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود اليمنيين كافة تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وثمن الوزير الإرياني ‏عاليًا جهود السعودية لانجاز الاتفاق والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الايراني وإداته الحوثية.

وينص اتفاق الرياض على حكومة كفاءات من 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.

ويتضمن اتفاق الرياض "إعادة ترتيبات" القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت عودة القوة الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن، "بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية الشقيقة، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأربعاء.

ووصلت دفعة جديدة من القوات السعودية والآليات العسكرية الثقيلة إلى العاصمة عدن الأربعاء بحراً، وذلك من أجل إعادة عملية انتشار قوات التحالف في عدن بقيادة السعودية لتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة والإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية لمواصلة المعركة ضد الميليشيات الحوثية.