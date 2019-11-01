إسبانيا تستضيف مؤتمرا أمميا بشأن المناخ الشهر المقبل

بوجوتا (د ب أ)

قالت باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم الجمعة إن إسبانيا ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بعدما ألغته تشيلي في أعقاب احتجاجات قوية مناهضة للحكومة.

وأوضحت إسبينوزا في بيان أن العاصمة الإسبانية، مدريد، ستستضيف الدورة الـ 25 من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الفترة بين 2- 13 في ديسمبر المقبل.

وعرضت إسبانيا استضافة المؤتمر ، المعروف باسم COP 25، أمس الخميس بعد أن أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا أن بلاده قررت عدم استضافته بسبب "الظروف الصعبة".

وشهدت تشيلي الواقعة في أمريكا الجنوبية احتجاجات على مدار حوالي أسبوعين للتنديد بعدم المساواة وضعف الخدمات الاجتماعية ، وأودت بحياة 20 شخصا على الأقل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية أمس إنه لا يوجد متسع من الوقت لعقد المؤتمر في بون، التي تستضيف الأمانة العامة لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.