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    وزير الخارجية الأمريكي يزور ألمانيا الأسبوع المقبل

    03:30 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
    وزير الخارجية الأمريكي يزور ألمانيا الأسبوع المقبل

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    برلين - (د ب أ):

    يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل إلى ألمانيا لإجراء محادثات سياسية.

    وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم الجمعة في برلين إن بومبيو سيلتقي يوم الجمعة المقبل المستشارة أنجيلا ميركل، وأضافت: "سيكون محور المناقشات بجانب العلاقات الثنائية قضايا دولية راهنة".

    وذكرت فيتس أن بومبيو سيلتقي خلال زيارته أيضا نظيره الألماني هايكو ماس ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور ووزير المالية أولاف شولتس.

    مايك بومبيو ألمانيا أمريكا

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