روحاني: من حق تركيا معالجة مخاوفها الأمنية لكن بالأسلوب الصحيح

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن من حق تركيا معالجة مخاوفها الأمنية، ولكنه اعتبر أن المسار الذي تتبناه لشمال سوريا لا يخدم المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"الحكومة التركية لديها مخاوف بشأن حدودها الجنوبية ومن حقها أن تعالج تلك المخاوف، ولكن يجب أن يتم اختيار الطريق والأسلوب الصحيح".

وقال إنه سبق أن أوضح خلال القمم الإيرانية الروسية التركية أن تحقيق الاستقرار على الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية "يمكن فقط عبر تواجد الجيش السوري"، وشدد على ضرورة أن يغادر الأمريكيون المنطقة وأن تقدم باقي الدول المساعدة، وأن يصبح "الأكراد في المنطقة إلى جانب الجيش السوري".

وأضاف :"الأسلوب الذي تم اختياره والاتفاقات التي حدثت وراء الكواليس لن تخدم المنطقة، ونحن ندعو البلد الصديق والشقيق تركيا وحكومتها إلى بذل المزيد من الدقة والصبر في مثل هذه الأمور. وإعادة النظر في المسار الذي تم اختياره".

كانت الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا أمس أكدت فيه معارضتها لأية عمليات عسكرية تركية محتملة في شمال سورية. وشددت الوزارة على أن العمليات العسكرية لن تزيل المخاوف الأمنية التركية وإنما ستؤدي إلى أضرار مادية وبشرية واسعة.

وعرضت إيران استعدادها "لإرساء اتصالات فورية بين المسؤولين الأتراك والسوريين بهدف إزالة الهواجس القائمة عبر السبل السلمية".