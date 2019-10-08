لندن: اعتقال المئات في احتجاجات المناخ

لندن (د ب أ)

فرضت الشرطة البريطانية قيودا على نشطاء المناخ وحددت وجودهم في موقع واحد بوسط لندن اليوم الثلاثاء، حيث أخلت عدة طرق وجسرين من المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم.

وقالت شرطة العاصمة إن متظاهري حركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض)"الذين يرغبون في الاستمرار في تجمعهم يجب عليهم الذهاب إلى ميدان الطرف الأغر والتجمع فقط في منطقة المشاه حول عمود الطرف الأغر ".

وأكدت القوة إنها فرضت هذه القيود بموجب قانون النظام العام من أجل "منع المظاهرات من التسبب في إعاقة خطيرة للمجتمع" وذلك بعد تعطل كبير لحركة المرور في وسط لندن أمس الاثنين، أول أيام المظاهرات.

وشددت الشرطة في بيان على أن "أي شخص لا يلتزم بهذا الشرط معرض للاعتقال والمقاضاة.

وأضافت أنها اعتقلت 212 شخصا حتى مساء الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 531 منذ أمس الاثنين.

وكانت مجموعات من نشطاء المناخ قد احتلت اثنين من أشهر ميادين العاصمة البريطانية لندن لليوم الثاني على التوالي.

وأغلقت مجموعات من حركة "إكستينكشن ريبيليون" و"جلوبال جاستس ريبيليون" وجماعات أخرى ميدان الطرف الأغر وميدان البرلمان مجددا أمام حركة المرور اليوم، بعد أن أقام كثير من النشطاء في الموقعين منذ ليلة أمس.

وكانت الشرطة ألقت القبض على 319 متظاهرا بحلول منتصف الليل .

وغردت شرطة لندن في وقت سابق اليوم الثلاثاء على موقع "تويتر" للتواصل: "جرى نشر رجال الشرطة خلال الليل في عدة مواقع بوسط لندن".

وجرى فتح جسري "لامبيث" و"ويستمينستر" أمام حركة المرور اليوم، بعد أن أغلقهما المتظاهرون أمس الاثنين.

يشار إلى أن حركة "إكستينكشن ريبيليون" تأسسست في بريطانيا، ويطالب محتجوها في أنحاء العالم حكوماتهم بـ "قول الحقيقة" بشأن التغير المناخي، وإعلان "حالة طوارئ مناخية وبيئية"، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.

وقد تعهدت الحركة بتنظم احتجاجات في أنحاء العالم لمدة أسبوعين في "أكبر حركة تجددية للعصيان المدني في التاريخ".