إيران تلغي تأشيرات الدخول للعراقيين لمدة شهرين

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها ألغت التأشيرات الممنوحة للعراقيين لزيارة إيران، لمدة شهرين، بداية من 24 أكتوبر، وحتى 27 ديسمبر، المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن السفارة الإيرانية في بغداد إنه "في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي الشقيقين والجارين وردا على إجراء العراق الجدير بالذكر بخصوص إلغاء التأشيرة لرعايا الجمهورية الاسلامية الإيرانية في شهري محرم وصفر، فإن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد تحيط علما، بأن كافة المواطنين العراقيين بإمكانهم أن يزوروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تاريخ 24 أكتوبر لغاية 27 دیسمبر 2019 بدون تأشيرة من ممثليات الجمهورية الإسلامية في العراق".

وأضاف البيان أن السفارة تأمل أن "يساهم مثل هذا الإجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين الشقيقين أكثر فأكثر وأن يمهد الطريق لإلغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم".