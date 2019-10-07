واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة "داعش"

القاهرة- (مصراوي):

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، بعد نحو يوم على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن غزو تركي وشيك للمنطقة.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد ساعات قليلة على اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا فيه مسألة "المنطقة الآمنة" المزمعة شرقي نهر الفرات داخل الأراضي السورية، وفقًا لما ذكرته الرئاسة التركية، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أمس الأحد، بعد اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان، إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تركية مخططة في شمال سوريا.

وأضاف السكرتير الصحفي في بيان أن القوات الأمريكية "بعد أن هزمت تنظيم داعش لن تكون في المنطقة القريبة من الحدود التركية، وأن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن جميع مقاتلي داعش في المنطقة الذين تم أسرهم خلال العامين الماضيين، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت الرئاسة أن أردوغان عبر خلال الاتصال عن عدم ارتياح تركيا للإجراءات العسكرية والأمنية الأمريكية التي لم تحقق ما يوجبه اتفاق بين البلدين بهذا الصدد.

وأكد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي أيضًا على ضرورة أن تقضي المنطقة الآمنة على التهديدات التي تمثلها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، وأن تهيئ الظروف لعودة اللاجئين السوريين.

وذكرت الرئاسة أن الرئيسين اتفقا على اللقاء في واشنطن الشهر المقبل بناء على دعوة ترامب.