تركيا: تحييد مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم السبت تحييد مسلحين اثنين من حزب "العمال الكردستاني"، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت إلى القيام بعملية التحييد في ريف قضاء بولومور، بولاية تونج إيلي، شرقي البلاد، بمشاركةالدرك، وجهاز الاستخبارات التركي.

وتابعت الوزارة أن الإرهاربيين هما "أيتن أنا" الملاحقة بنشرة حمراء ومهدي قابلان، الصادرة بحقه نشرة رمادية.

وكانت السلطات رصدت جائزة 4 ملايين ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 7ر5 ليرة) لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض على "أنا" الملقبة بـ"جيجك قورت ألان"، "المسؤولة الميدانية" للمنظمة بـ"منطقة درسيم".

وتبين أن "قابلان" الملقب بـ"ديلكش"، كان ملاحقا بنشرة رمادية، ورُصدت جائزة 300 ألف ليرة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات؛ بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "جولن" التابعة لرجل الدين فتح الله جولن الذي يعيش فى المنفى بالولايات المتحدة.