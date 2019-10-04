مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل فلسطيني وإصابة آخرين اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي خلال احتجاجات مسيرة العودة الأسبوعية شرق القطاع.

وذكرت الوزارة- في بيان صحفي- أن القتيل قضى برصاص حي أطلقه عليه جنود إسرائيليون خلال مواجهات على الأطراف الشرقية لبلدة جباليا في شمال القطاع.

وأضافت الوزارة أن طواقمها تعاملت مع عدد آخر من المصابين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز في المواجهات التي تجري قرب خمسة مراكز رئيسية على أطراف شرق القطاع.

وهذه هي الجمعة رقم 77 من مسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (المصالحة خيار شعبنا) دعما لمطالب إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما. وقتل أكثر من 300 فلسطيني منذ بدء الاحتجاجات التي تقول إسرائيل إنها تستهدف المساس بسيادتها.