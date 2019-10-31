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    المفوضية الأوروبية تنفي نيتها بتوقيع اتفاقيات مع ليبيا بشأن الهجرة

    10:22 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    المفوضية الأوروبية تنفي نيتها بتوقيع اتفاقيات مع ليبيا بشأن الهجرة

    المفوضية الأوروبية

    بلجيكا - (أ ش أ)

    نفت المفوضية الأوروبية أن يكون لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة أي نية لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين.

    ويأتي الموقف الأوروبي تعليقا على أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد بدعم إنشاء مراكز فرز لاجئين في ليبيا أو ما يُعرف بـ"النقاط الساخنة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

    وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود على عدم وجود أي خطط بهذا الشأن، مشيرة إلى أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا يستطيعون التدخل خارج حدود الاتحاد، إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما.

    وكان الاتحاد قد وقع اتفاقيات مع كل من ألبانيا والجبل الأسود تسمح بتدخل عناصر خفر السواحل وحرس الحدود الأوربية لمساعدة السلطات المحلية على التعامل مع تدفقات المهاجرين.

    وأوضحت المتحدثة أن بروكسل لا تزال تعتبر ليبيا مكانا غير آمن، وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد انقاذهم في البحر، ولكن المفوضية تقر دائما بأنها لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لتحديد الأماكن الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها، على حد قولها.

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