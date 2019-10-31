البيت الأبيض: قرار مجلس النواب لن يضر ترامب ومؤلم للشعب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يضر الرئيس لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك.

جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.

وأضافت جريشام أن هناك هاجسًا مقلقًا لدى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والديمقراطيين بشأن توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي معتبرة ذلك إجراء غير قانوني.

وأوضحت أنه بدلا من التركيز على القضايا الملحة التي تؤثر فعليا على العائلات الأمريكية، مثل الحد من جرائم العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وخفض تكاليف الأدوية، وتأمين حدودنا الجنوبية، وتحديث البنية التحتية القديمة ، يختار الديمقراطيون كل يوم إضاعة الوقت في قضية المساءلة الزائفة للرئيس في محاولة متحيزة حزبيا على نحو صارخ لتدمير الرئيس.

وقالت إن تصويت اليوم يقدم دلالة على أن بيلوسي والديمقراطيين لم يفعلوا أكثر من ارتكاب مخالفات متزايدة وغير مقبولة من حيث الإجراءات القانونية الواجبة في قواعد مجلس النواب.

وذكرت أن بيلوسي ورئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس آدام شيف والنواب الديمقراطيين عقدوا اجتماعات سرية خلف الأبواب المغلقة، ومنعوا ممثلي الإدارة الأمريكية من المشاركة، وصوتوا بالموافقة على إجراء جولة ثانية من جلسات الاستماع التي ما زالت تفشل في تقديم أي إجراءات قانونية على الإطلاق إلى الإدارة.

وشددت جريشام على أن الديمقراطيين يريدون إصدار حكم دون إعطاء الإدارة فرصة للدفاع، وهو أمر غير عادل ولا دستوري كما أنه غير أمريكي في الأساس.