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    وسائل إعلام لبنانية: حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية ويجبرها على مغادرة الأجواء

    07:47 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    وسائل إعلام لبنانية: حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية ويجبرها على مغادرة الأجواء

    حزب الله اللبناني

    لبنان - (أ ش أ)

    ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله قام اليوم بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار، وأجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

    ونقل الإعلام اللبناني عن "حزب الله" قوله إنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ "الأسلحة المناسبة" مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

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