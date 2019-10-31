قوات سوريا الديمقراطية: تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار

القاهرة- (د ب أ):

اتهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، الخميس، تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في شمال البلاد.

وكتب عبدي عبر تويتر: "تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها".

وأضاف أن "تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".

وطالب الولايات المتحدة بالوفاء "بالتزاماتها وبواجبها".