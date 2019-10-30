الدفاع الروسية: التفاهم بين موسكو وأنقرة حول سوريا ينفذ بصعوبة

باكو – (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سوريا مستمر، معتبرا أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل الطريق الوحيد للحفاظ على سيادة البلاد.

وأضاف شويجو - خلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في (باكو)، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي، تنفذ لكن بصعوبة".. معربا عن اعتقاده بأن ذلك هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأشار إلى أن بلاده حصلت على خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب الدولي، مؤكدا استعداد (موسكو) لمشاركة هذه الخبرة مع زملائها لمكافحة الإرهاب الدولي والمساعدة الإنسانية، مثل تفكيك الألغام والمساعدات الطبية وكثير من الأشكال الأخرى.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي أعلن - مساء أمس - عن اكتمال انسحاب عناصر (وحدات حماية الشعب) التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا، من المنطقة المحددة والتي عمقها 30 كيلومترا قبل انتهاء المهلة.